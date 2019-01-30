انت الان تتابع تفاصيل خبر مقاهي بغداد في مواجهة قرارات "صارمة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 10:02 مساءً - قرّرت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد منع الأشخاص دون سن 18 عاماً من دخول المقاهي، مع ضرورة إغلاقها عند الساعة الـ11 ليلاً، ومطالبة أصحابها بالحصول على رخصة للعمل.

وقال قائد عمليات بغداد، جليل الربيعي، في بيان له اليوم الأربعاء: إن "أي مقهى في العاصمة لا يمتلك إجازة خاصة (رخصة عمل) بذلك فسيتم غلقه على الفور، وسنحاسبه على ذلك".

وأضاف الربيعي: إن "على جميع المقاهي أن تغلق في الساعة الـ11 ليلاً"، مشيراً إلى أنه "بعد هذا الوقت ستتم محاسبة صاحب المقهى (المتخلّف)".

وتابع: "أي شخص يدخل المقهى دون سن 18 عاماً سيتم غلق المقهى فوراً، حتى لو كان يمتلك إجازة عمل".

وأصبحت مقاهي بغداد ملتقى للآلاف من الشباب؛ ومهرباً من شبح البطالة، إذ أصبح نيل الوظيفة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو أي فرصة، في غاية الصعوبة.