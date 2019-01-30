تعرفي على كيفية تنظيف "البوتاجاز" بدون مياه

تنظيف المطبخ وأدواته من أصعب المراحل التي تمر على "ست البيت"، إلا أنه من الممكن بأدوات بسيطة ومكونات قليلة، وبدون استخدام ماء، يمكن تنظيف وتلميع كل شيء، ونقدم لك الطريقة بالخطوات: - الاحتياجات: 1- قماش نظيف. 2- كوب من ملح الليمون. 3- كوب من بيكاربونات الصوديوم. 4- سلك مواعين. 5- نص لتر خل. - الطريقة: 1- تمزج المكونات جيدا حتى يتكون منها عجينة لينة. 2- تدهن العجينة على البوتاجاز وعلى عيونه، وتترك لمدة 15 دقيقة. 3- يفرك البوتاجاز بسلك المواعين جيدا. 4- يمسح البوتاجاز بالقماشة النظيفة جيدا. 5- تغسل العيون تحت الماء جيدا للتخلص من العجينة. 6- تجفف بقطعة من القماش الجافة ويتم تركيبه من جديد. ​

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