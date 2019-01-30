بالصور| مشروع "الصناعات الحرفية" يسعى للنهوض بالمرأة المصرية

يسعى مشروع المصرية للصناعات الحرفية، للنهوض بالأسر اقتصاديا، ودعم الأسر الفقيرة، من خلال التدريب والتأهيل وتوفير حياة كريمة للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتدى الليبرالي المصري: "استفاد من المشروع 319 متدربة في مجالي الملابس وصناعة السجاد اليدوى، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطن"، مشيرة إلى أن مشروع المصرية للصناعات الحرفية والصغيرة، الذي تنفذه المؤسسة يستهدف النهوض بالأسرة والمجتمع وتوفير حياة كريمة للمرأة وتمكينها اقتصاديا، وأن هذا المشروع يعد نموذجا تنمويا يهدف إلى تأهيل المرأة ليكون لها دور فاعل في النهوض بالأسرة والمجتمع.

وأوضحت الحماقي، أن المنتدى الليبرالي المصري يسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وما يترتب عليه من نتائج تنموية؛ منها خفض معدل المواليد ومنع التسرب من التعليم وتأهيلها لسوق العمل كعمالة ماهرة مدربة، إضافة توفير فرص عمل للخريجات؛ سواء في خط الإنتاج الملحق بوحدات التدريب أو في أحد المصانع ومساعدة البعض على العمل من المنازل.

وأضافت الحماقي، أن المشروع يضم 3 وحدات للتدريب على صناعة الملابس، ملحق بكل منها وحدة أخرى إنتاجية موزعة بواقع وحدتين متكاملتين بمحافظة بنى سويف، وثالثة بشقيها التدريبي والإنتاجي بحي حلوان في القاهرة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن وحدة للتدريب على صناعة السجاد اليدوي في محافظة بنى سويف، مضافا إليها وحدة لإنتاج السجاد، ويعمل في الوحدات الإنتاجية من يرغب من الخريجات، فضلا عن توفير فرص عمل بالمصانع المجاورة للراغبات، مع الحرص على الاستمرار في متابعتهن.

واوضحت أن الدورة التدريبية مكثفة مدتها أربعون يوما، مع منح الخريجات شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة، بعد إجراء الاختبار اللازم في نهاية كل دورة، لافتة إلى تخرج 350 متدربة في مجال تصنيع الملابس، و44 في مجال إنتاج السجاد اليدوي، بالنسبة للفروع الثلاثة.

وأكدت أن مشروع المصرية للصناعات الحرفية والصغيرة، يلقى تشجيعا من المسؤولين، مشيرة إلى تسليم محافظ بني سويف الخريجات شهادات الاختبار في احتفالية نظمتها المحافظة، بحضور مسؤولي الشركة الراعية، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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