كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - مروان: من صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف ملزم بتقنين أوضاعه

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف سيكون ملزم أيضًا بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن الحكم القضائي أو الغرامة لا يعني تقنين الوضع.

جاء ذلك في رده علي ما أثاره النائب أحمد طنطاوي، مؤكدًا أن الحكم القضائي عقوبة لأمر متعلق بالمخالفة وليس تقنينًا للمخالفة إطلاقًا، قائلاً:"الحكم الجنائي يعاقب علي مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقًا... والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".

من ناحيته أثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب هذه الجزئية مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك من دفع غرامات كبيرة ومن ثم ليس من المنطقي أن يعمل على تقنين وضعه مرة أخرى، ليعقب على حديثه د. علي عبد العال:"أن الغرامة لا تقنن الأوضاع إطلاقًا ومن صدر بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضًا وفق القانون الجديد".