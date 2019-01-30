كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - رئيس الزمالك يتضامن مع «آل الشيخ» ضد الأهلي والجبلاية

تركي آل شيخ

أعلن رئيس نادي الزمالك عن تضامنه مع المستشار تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، بشأن رفض عدم انتظام مباريات النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك: «بعد مباراة الزمالك والنجوم، سيكون طلبنا واضحًا، بأن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة في الدوري وكأس مصر، وإلا ستكون فوضى».

وتابع: «مع احترامي للأهلي، هناك كيل بمكيالين، فلماذا لا يلعب الأهلي مبارياته في الدور الأول رغم وصولنا للدور الثاني من الدوري.. الأهلي يخوض مباراة بيراميدز بالكأس ويواجهنا ويلعب كل مبارياته.. كفى هراء من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات».

وشدد رئيس الأبيض، في نهاية حديثه، قائلًا: «لن نلعب بعد مباراة النجوم أي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته».

وانتقد رئيس الزمالك تصرفات شركة الاتصالات المصرية بالتفرقة بين الزمالك والأهلي، وأن ما يحدث يُثير الفتنة، وأطالب الدولة، التي تملك الشركة بالتدخل، وعدم تعامل جماهير الزمالك معها.