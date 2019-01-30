كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - بالصور..أسهل طريقة لعمل المكرونة الاسباجتى الإيطالية

تعد المكرونة من الوجبات المفضلة لدى الصغار، خاصة الاسباجتي، فهي من الأطباق الإيطالية الشهرية، والتي تفضل الكثير من الأمهات عملها في المنزل، إلا أن هناك بعض الطرق تكون صعبة، لذلك قدم موقع"ويكي هاو" طريقة سهلة وبسيطة لعملها وهي كالآتي:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم أو السجق الإيطالي الحلو أو الحار مقطع بحجم 2 سم.

2 عبوة كبيرة طماطم مهروسة.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف أو الطازج.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

جبن بارميزان.

1 فلفل رومي مقطع مكعبات.

100 جرام مشروم مقطع.

طريقة العمل:

اغلي من 8-10 أكواب من الماء.

سخني 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة في قدر منفصل.

قومي بتحضير السجق أو اللحم المفروم حتى يكتسب لونا ذهبيا، ثم أضيفي الفلفل الرومي والمشروم وقومي بطهيهما، معا حتى يكتسبا لونا ذهبيا.

اضيفي البصل إلى القدر واستمري في تقلبيه حتى تكتسب حوافه لونا ذهبيا، اضيفي الثوم الطازج المقطع، وقومي بتقلبيه لدقيقة إضافية.

اضيفي صلصة الطماطم والتوابل وقلبيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اضيفي مكرونة الاسباجتي مع ملعقة صغيرة من الملح إلى القدر الآخر عندما يبدأ الماء في الغليان.

استمري بالتقليب برفق لمنع المكرونة من الالتصاق.

اخلطي المكرونة الصلصة وقدميها.

