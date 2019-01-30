كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - هند صبري تواصل تصوير فيلم "الفيل الأزرق 2"
تستكمل النجمة هند صبري باقي مشاهد فيلمها "الفيل الأزرق2" الذى قدمه المخرج مروان حامد، وقام ببطولته الفنانين كريم عبد العزيز وخالد الصاوى عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروائى أحمد مراد.
"الفيل الأزرق" الجزء الثاني، يشارك في بطولته كل من كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري ولبلبة، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
يذكر أن آخر أعمال هند صبرى مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذى عرض رمضان قبل الماضى، وحقق نجاحا وقت عرضه، إخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته التونسى ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وآخرون.
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