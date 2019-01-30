كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - ستيفاني صليبا تعلن وفاة والدها

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن وفاة والدها عن عمر ناهز الـ67، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وذلك بعد صراع مع المرض .

وقالت ستيفانى : "وفاة والدى اليوم .. وتشييع جثمانه غدًا من كنيسة السيدة مزيارة في لبنان".

يذكر أن ستيفاني صليبا شاركت في بطولة مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفاني صليبا ومنى عبد الغنى ومحمد محمود عبد العزيز وهبة عبد الغني وإيهاب فهمى وميرنا نور الدين وشادي ألفونس وتونى ماهر ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج تامر مرسي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.