كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - عاجل.. قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مدينة باستيا جنوب شرق فرنسا

قتل شخص على الأقل وأصيب ستة حين أطلق رجل ستيني النار بعد ظهر الأربعاء في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبل أن يختبئ في مبنى يقيم فيه، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن المحققين استبعدوا حتى الآن فرضية العمل الإرهابي رغم أن دوافع مطلق النار المدان سابقا لا تزال غير واضحة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وانتشرت وحدات من الشرطة والدرك في المكان في محاولة للسيطرة على مطلق النار.