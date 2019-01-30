كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات تجاه الازمة فى فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الاتحاد الأوروبي سيعقد غدا الخميس اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الرومانية بوخارست لبحث خطواته التالية تجاه فنزويلا.

وقال لودريان في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان الفرنسي: "نحن، وزراء الخارجية، سنجتمع غدا في بوخارست لتنسيق الخطوات التي سنقوم بها نظرا لعدم ورود أي رد من الرئيس (الفنزويلي) نيكولاس مادورو".

وكان عدد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، قد أعلن أنه سيعترف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد إن لم تعلن السلطات الفنزويلية عن إجراء انتخابات مبكرة في غضون 8 أيام.

ووجهت الدول الأوروبية هذا الإنذار إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم 26 يناير الجاري، أي بعد 3 أيام من إعلان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، واعتراف الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية به .