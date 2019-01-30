كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - ساقية الصاوي تحتفل بذكري تأسيسها



يحتفل المهندس محمد الصاوي بمرور 16 عاما على تأسيس ساقية الصاوي خلال شهر فبراير المقبل كما يحتفل في نفس الشهر بذكرى ميلاد عبدالمنعم الصاوي والد محمد الصاوي. وأطلق القائمون على الساقية عام 2019 "الحياء"، وتشمل خريطة الساقية في شهر فبراير العديد من الحفلات والندوات الهامة، كما تعرض العديد من الأفلام القصيرة.

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