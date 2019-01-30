كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - الأوبرا تحيي الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم

تحيي دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى الـ44 لرحيل كوكب الشرق "أم كلثوم" من خلال احتفالية تقيمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى المقام، السبت المقبل، على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها "غنى لى، الورد جميل، جمال الدنيا، نصرة قوية لزكريا أحمد، افرح يا قلبى، ليلى نهارى لرياض السنباطى، ما دام تحب، يا صباح الخير لمحمد القصبجى، وفات الميعاد لبليغ حمدى.

ويحيي الحفل عدد من مطربات دار الأوبرا المصرية، "هند النحاس، رضوة سعيد، نهاد فتحى وحسناء".