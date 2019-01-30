كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - عرض فيلم "الكيلو 64" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُعرض الفيلم الوثائقي الكيلو 64 للمخرج أمير الشناوي ضمن عروض معرض القاهرة الدولي للكتاب مصحوبًا بترجمة انجليزية، وذلك يوم السبت 2 فبراير المقبل، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعقب الفيلم حلقة نقاشية في حضور بطل الفيلم وائل الشناوي، محمد طاهر منتج الفيلم ومدير التصوير، أحمد عبد السلام مساعد مخرج وشريك مؤسس لشركة الإنتاج وبدر ضاحي مونتير الفيلم.

وقد شارك الكيلو 64 في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتتبع الفيلم رحلة الصيدلي وائل الشناوي بعد تخرّجه من الجامعة، ليبدأ بالعمل فيما يحب.. الزراعة، ويقرر تأسيس مزرعة بالكيلو 64 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فما العقبات التي سوف تواجهه؟

الفيلم تأليف وإخراج أمير الشناوي، منتج كريم الشناوي ومحمد طاهر، مساعد مخرج احمد عبد السلام، مدير التصوير محمد طاهر، مونتاج بدر ضاحي، موسيقى تصويرية كريم يونس، مكساج أحمد عدنان، تصحيح ألوان أحمد أبو الفضل ومن إنتاج شركاتDigital Tales Productions، Red Star for Production and Distribution، BluePrint Productions.