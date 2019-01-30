كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - نايكي تثير غضب المسلمين بعد ما فعلته في أحذيتها الجديدة

أثارت كتابة تشبه لفظ الجلالة باللغة العربية على أحد أحذية الشركة الشهيرة “نايكي” غضب الآلاف من المسلمين حول العالم .

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية ، فقد أطلقت “سيكة نورين” إحدى المشتريات للحذاء في أوروبا، عريضة لسحب حذاء من طراز “إير ماكس 270″ من الأسواق واتهمت عملاق الملابس الرياضية ” بازدراء الأديان”.

واكتسبت العريضة المقدمة من قبل السيدة حوالي 6000 توقيع في غضون ساعات فقط، وهو ما أثار أزمة داخل شركة “نايكي”؛ لأنها سمحت بأن يتم “كتابة ورسم لفظ الجلالة في نعل الحذاء، ليصبح ملطخة بالطين أو حتى القذارة”.

ونقلت الصحيفة، عن “نورين” صاحبة العريضة، قولها عبر حسابها على “تويتر”: “من المروع من نايكي السماح بتدوين لفظ الجلالة على حذاء”، مضيفة: “هذا تصرف غير محترم ومهين للغاية للمسلمين وللاسلام”.

وأفادت الصحيفة، بأن تصميم حذاء “آير ماكس” يتميز بخط مخصص مدمج على نعل الحذاء على شكل لفظ الجلالة، حيث تم إصداره العام الماضي.

ويمكن قراءة الشعار على كعب الحذاء مدون على هيئة لفظ الجلالة باللغة العربية، مما أثار هذا الأمر الملايين من المسلمين حول العالم.

وقال المتحدث باسم شركة نايكي “الشركة تحترم جميع الأديان ونحن نتعامل مع هذه الأمر بجدية”.

