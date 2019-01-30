كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - حظر فيديو كليب مغربي بعد ظهوره في مشاهد عري و جنس
كشف مغني الراب المغربي توفيق حازب، المعروف بـ”DON BIGG” حقيقة حظر أغنيته الجديدة “psycho wricking”، من “يوتيوب”، مشيرا الى أن الأمر كان محاولة حظر الأغنية لثلاث مرات.
وقال توفيق حازب أن نقص نسبة المشاهدات تعود الى محاولة حظر الأغنية، وهو الأمر الذي جعلها مختفية الأمس وصباح اليوم، من قائمة الأغاني المغربية.
وأثار فيديو كليب الأغنية جدلاً كبيراً في المغرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب العري الموجود فيه، والايحاءات الجنسية التي أثارت حفيظة الشعب المغربي، الفيديو كليب من إخراج سباستيان روسي.
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