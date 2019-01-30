كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل دينيس سواريز

دينيس سواريز

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي، تمديد عقد لاعبه دينيس سواريز. النادي الكتالوني أوضح أنه تم تجديد عقد دينيس حتى 30 يونيو 2021. وأوضح البارسا أنه تم إعارة دينيس إلى نادي آرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري. سيدفع الجانرز راتب اللاعب خلال هذه الفترة، ويتضمن الاتفاق خيارًا للشراء. لعب دينيس سواريز 71 مباراة رسمية في ثلاثة مواسم مع الفريق الأول في برشلونة. وتمكن من تسجيل 8 أهداف وفاز بخمسة ألقاب: دوري ولقبين لكأس الملك، ولقبين لكأس السوبر الإسباني.

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