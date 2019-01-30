كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 08:36 مساءً - رسميًا.. بيراميدز يعين أحمد عفيفي متحدثًا باسم النادي
أحمد عفيفي
عين مجلس إدارة بيراميدز، أحمد عفيفي في منصب المتحدث الرسمي باسم النادي، رسميًا، اليوم الأربعاء.
وأعلن نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعيين عفيفي في منصب المتحدث باسم النادي.
وكان عفيفي يعمل في الطاقم التحليلي لقناة "بيراميدز" مطلع الموسم الجاري، ولكنه رحل مع إغلاقها.
وظهر عفيفي في الوسط الرياضي المصري، ببرنامجه "الكرة مع عفيفي" عبر موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وكان خاصًا بتحليل مباريات الزمالك.
يذكر، أن أحمد حسن كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، منذ ظهور النادي بمسماه وشكله الجديدين في بداية الموسم الحالي.
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