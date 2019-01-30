بالصور| سما المصري و"الفياجرا النسائية" عرض مستمر

منذ إعلان إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية عن طرح دواء "حبة روز"، لم تترك الراقصة سما المصري فرصة عن الأمر إلا وتحدثت عنه، مُلصقة اسمها به بشكل ساخر.

ونشرت المصري، اليوم، صورة جديدة لها على "عبوة دواء" تحمل صورتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سما": "أنا لقيت العلبة دي في السوق.. دول نزلوا فياجرا حريمي باسمي بجد ولا إيه؟؟.. يا ناس أنا ممكن أتحط على فياجرا رجالي ماشي، معروفه، لكن اتحط على فياجرا حريمي ليه؟.. أنا بدأت أقلق".

وأضافت: "مليش في النواعم.. الصنف الخشن ماشي، حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع ده.. الموضوع كبر أوي.. يا نهار أسود".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها المصري عن الموضوع، فمنذ شهرين بالتحديد وقت إعلان خبر طرحها بالأسواق، علقت الراقصة على الأمر، عبر "الإنستجرام" قائلة: "فياجرا حريمي إيه يا جماعة اللي تنزل في السوق؟ نهار أسود؟؟ الستات صحتها شديدة برضوا مش مستنية فياجرا.. كدة هيمشوا في الشارع تعض في الأرض بعد الفياجرا دي".

واختتمت: "يوم مش فايت يوم ما الفياجرا دي تنزل السوق، النسوان هتاكل الرجالة في الشوارع والله.. الله يرحم رجالة مصر.. الحقوا استخبوا".

ولم يقف الأمر إلى هنا، بل أعادت المصري، إثارة الجذب من جديد، لتنشر صورتها مؤخرًا، مُعلقة: "لسة بتفكروا؟؟.. تعالوا خدوا مني المادة الخام بتاعت الفياجرا".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية، طرحت دواء "حبة روز" في الأسواق المصرية بعد إجازة وزارة الصحة له، وأعلنت أنه سيطرح بعد دراسة تفيد بارتفاع نسب الطلاق في مصر، موضحة أن 50% من ذلك سببه ما أطلق عليه "السرير الجاف"، أي برود أو سوء العلاقة الحميمية بين الأزواج، لأنه بمثابة "فياجرا نسائية".

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