بالصور| "هاهين" تحصل على لقب "الجمال الأبدي" لعام 2018

حصلت الفتاة الفيتنامية، هاهين نيه، على لقب "الجمال الأبدي" لعام 2018، وكانت في "هاهين" فازت في مسابقة ملكة جمال الكون في فيتنام عام 2017.

وكانت مجلة "Missosology"، أعلنت فوز هاهين وحصولها على اللقب بتصويت من لجنة التحكيم بعلامة قدرها 4.576، متقدمة بذلك على ملكة جمال العالم الفنزويلية- بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتعد "هاين" هي المواطنة الفيتنامية الأولى، التي تحصل على اللقب عن طريق مسابقة الجمال نظمتها المجلة الشهيرة.

وعلى مسرح المسابقة، وقفت الفتاة الفيتنامية بثبات وتألق، وهذا ما أشار إليه الحكام الذين أكدوا ذلك.

ومن أبرز ما قالته المتسابقة: "لم يكن لدي شيء، لكني هنا الآن، فقد قدرت أن أفعل هذا وأنت تقدر أيضا، وتأثر الجمهور بقصتها كثيرا".

وولدت هاهين في عائلة فقيرة ورفضت الزواج عندما كان عمرها 14 عامًا، وبدلًا من ذلك بدأت بالعمل كمربية أطفال وخادمة وعارضة أزياء، وتأسست المسابقة لأول مرة عام 2010 وهي المواطنة الآسيوية الثالثة التي تفوز في هذه المسابقة- بحسب المجلة.

وحرزت هاهين على المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم، وهذه المرتبة الأعلى التي حصلت عليها فيتنام في تاريخ المسابقة.

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