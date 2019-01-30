دراسة: الاستيقاظ في وقت مبكر يقلل الإصابة بالاكتئاب

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة "إكستر" البريطانية، إن الاستيقاظ مبكرًا يقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب، حيث أن الاشخاص الذين يستيقظون مبكرا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وعادة ما يعاني بعض الناس من مشاكل في النهوض من الفراش في وقت مبكر من الصباح، إلا أن العلماء يقولون إن الاستيقاظ المبكر يقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب بنسبة 35%.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عمال النوبات الليلية والأشخاص الذين يلجأون للفراش في وقت متأخر من الليل هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب- بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر في الليل معرضون للعديد من المشاكل الصحية مثل الفصام وانخفاض الفعالية الذهنية.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 15% من الأشخاص هم ممن ينامون في وقت متأخر من الليل، و15% من الذين ينامون ويستيقظون في وقت مبكراً، أما الباقون فإن أوقات نومهم متفاوتة.

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