قبل "سعاد الخولي".. سيدات في قضايا الرشوة بينهن "المرأة الذهبية"

"السجن 12 عامًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة ألف، ومصادرة 500 ألف جنيه رشوة، والقلادة الذهبية المضبوطة، والحبس لمدة سنة بتهمة التزوير، مع إيقاف عقوبة الحبس عام" هكذا قضت محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم، بمعاقبة السيدة سعاد الخولي، وهي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وذلك في اتهامها في قضية رشوة.

وكانت سعاد الخولي، متهمة بتقاضي 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وإصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع دون توقيع غرامات عليه، بموجب محرر زوره المتهم "أكرم الدقاق" مدير إدارة شؤون البيئة بالإسكندرية، بتحريض من "الخولي"، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.

فهذه القضية التي أثارت ضجة وقتها، حول اتهام سيدة في قضية تعد من أكبر قضايا الرشوة، ولم تكن سعاد الخولي، هي أولى السيدات اللاتي تم القبض عليهن في قضايا الرشوة.

1- نانيس الفروج.. "المرأة الذهبية":

وفي شهر أبريل لعام 2018، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة نانسي الفروجي، رئيس شركة فيلار للذهب ورئيس مجلس إدارة مدينة الذهب والتعدين المصرية، وذلك لاتهامها بتقديم مبلغ 1.750 مليون جنيه رشوة لموظفين حكوميين.

وكانت "الفروجي" أقدمت على ذلك لتسهيلها الحصول على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتها حوالي 33 مليون جنيه، وعرفت القضية آنذاك باسم "سيدة الذهب" حيث أن "نانيس" معروف مشوارها التجاري بشراكة عائلتها في مجال صناعة المجوهرات والساعات حتى احتلت أكبر التوكيلات العالمية منذ 1995.

2- "ن.س" وسيط في تقديم رشوة لسكرتير عام محافظة السويس:

وفي شهر أكتوبر لعام 2017، كانت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة السويس، قبضت على السيدة "ن.س" لاتهامها بدور الوسيط في تقديم رجل أعمال بالمحافظة رشوة مالية لسكرتير عام المحافظة شكري سرحان.

وكانت السيدة تلعب دور الوسيط بين الطرفين، وتم القبض عليها ونقلها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث تقاضى سكرتير عام المحافظة من خلالها رشوة مالية من أحد المقاولين مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

3- "هالة" حصلت على مليون من مواطن:

وأما في شهر يونيو لعام 2017، تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على سيدة تدعى "هالة" حصلت على أكثر من مليون جنيه رشوة من مواطن لتسهيل حصوله على وحدات سكانية في جهاز القاهرة الجديدة، وأيضًا تخصيص قطعة أرض في جهاز مدينة بدر.

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