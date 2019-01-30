دعاء فاروق: أتعرض لمضايقات بسبب ارتدائي الحجاب

قالت الإعلامية دعاء فاروق، إنها تعرضت لمضايقات كثيرة بسبب ارتدائها الحجاب، إذ أنها ارتدت الحجاب في سن الـ16، مضيفة: "عمري ما شوفت سيدة غير محجبة وسألتها ليه مش لابسة الحجاب، لكن خلاص الناس بتهاجمني وقربت تدخل جوه الإيشارب".

وأضافت "فاروق"، خلال حوارها في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، مع الشيخ خالد الجندي، أن هناك من هاجمها سواء بأسلوب رقيق أو عنيف على ارتدائها الحجاب، بحجة أنه ليس فرضا من الله عز وجل.

وتابعت: "ناس مش متخصصين وسألوني ليه لابسه الحجاب؟، بقولهم أنا في حالي وهدافع عن الحجاب".

​