قالت الإعلامية دعاء فاروق، إنها تعرضت لمضايقات كثيرة بسبب ارتدائها الحجاب، إذ أنها ارتدت الحجاب في سن الـ16، مضيفة: "عمري ما شوفت سيدة غير محجبة وسألتها ليه مش لابسة الحجاب، لكن خلاص الناس بتهاجمني وقربت تدخل جوه الإيشارب".
وأضافت "فاروق"، خلال حوارها في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، مع الشيخ خالد الجندي، أن هناك من هاجمها سواء بأسلوب رقيق أو عنيف على ارتدائها الحجاب، بحجة أنه ليس فرضا من الله عز وجل.
وتابعت: "ناس مش متخصصين وسألوني ليه لابسه الحجاب؟، بقولهم أنا في حالي وهدافع عن الحجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء فاروق: أتعرض لمضايقات بسبب ارتدائي الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.