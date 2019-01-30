خالد الجندي: ارتداء المرأة للحجاب "فرض".. وذكر في القرآن باسم "الخمار"

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على عدم وجود نص قراني بفرض غطاء الرأس، موضحًا أن الخمار المذكور في القرآن الكريم، يُعني في اللغة العربية "غطاء الرأس" ونقول عليه الحجاب مجازًا.
واستشهد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، بقول الله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ".
وأشار إلى حديث عن عقبة بن عامر، وكان له أخت تحج مع رسول الله فى حجة الوداع، فرأى الرسول امرأة تسير حافية ناشرة شعرها، فقال: "مروها أن تختمر وتكفر عن مخالفتها الشريعة".
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