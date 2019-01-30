"بدلة رسمية على كوتش".. ملابس زوجة ماكرون في أسوان تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أثارت زوجته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجدل حول العالم بعد ظهورها رفقته، بزي وصفة البعض بالغير متناسقة، خلال زياتهما معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، على هامش الزيارة الرسمية لمصر والتي استغرقت ثلاثة أيام.

ارتدت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ترونيو، البالغة من العمر 65 عامًا، ملابس غير التي اعتاد عليه جمهورها، حيث ظهرت ببدلة رسمية رمادية اللون، ونسقت معها حذاءً رياضيًا، يبلغ سعره 635 يورو، من بيت الأزياء Louis Vuitton Run Away"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والأحد الماضي، وصل ماكرون وزوجته والوفد المرافق له، إلى مطار أبو سمبل الدولى بمحافظة أسوان، وأجروا جولة سياحية داخل معبد أبو سمبل، رفقة وزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير الآثار خالد العنانى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وموضة بدلات العمل الرسمية المستوحاة من البدلة الرجالية والتي اعتمدتها السيدة الفرنسية الأولى بريدجيت، دخلت عالم الموضة في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت، تلاقي رواجًا كبيرًا بين صفوف النجمات والمشاهير وعلى منصات عروض الأزياء.

واستنكر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "حكاية" على قناة "mbc"، حالة الجدل والتي أثارتها الصحافة الفرنسية والإنجليزية على حذاء قرينة الرئيس الفرنسي، مستعرضًا ما قالته بعض وسائل الإعلام الغربية، ولفت إلى أن الأمر يجب أن يؤخذ في سياقه بالاهتمام بالاتفاقيات التي وقعتها مصر وفرنسا.