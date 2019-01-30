محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

يحتاج متبعو الحميات الغذائية إلى حساب السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميا مع الاهتمام ببعض الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى اكتساب الوزن الزائد مثل قلة النوم وعدم تناول أكواب كافية من المياه، وتساعد بعض تطبيقات الهاتف الذكي على تذكير أصحابها بذلك يوميا.

إليك 5 تطبيقات مجانية متوافرة على نظام أندرويد وأي فون، تساعدك على حساب السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل صحي ومثالي، وفقا لما نشره موقع "medical news today":

لمزيد عن 5 تطبيقات مجانية تساعدك على خسارة الوزن..اضغط هنا