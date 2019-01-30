كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - الباز أفندى - المسلمانى منع خطة البرادعى لعودة الإخوان بعد 3 يوليو

ألقى الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، الضوء على الدور الذي لعبه الإعلامي أحمد المسلماني، عندما تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية، في منع محمد البرادعي من تولي رئاسة الحكومة بدفع من أمريكا، بعد 3 يوليو.

وأوضح "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، أنَّ البرادعي حاول أن يتولى رئاسة الحكومة المصرية بعد 3 يوليو، بدافع من الأمريكان، من أجل عودة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى السلطة مجددًا.

وكشف "الباز"، أنَّ البرادعي اقترح وجود 3 وزراء من الجماعة في الحكومة، وجرت مفاوضات بالفعل مع عدد من قيادات التنظيم الإرهابي، لكن الإخوان طلبوا 5 حقائب وزارية ومعهم وزراء من الدعوة السلفية.

وأكّد "الباز"، أنَّ البرادعي لم يقف عند ذلك الحد، بل اتصل بجهات خارجية للتدخل لإجراء مصالحة بين الدولة المصرية والإخوان.

وأوضح أنَّ "المسلماني" كان يرى أن وجود "البرادعي" في منصب رئيس الوزراء يمكنه من تنفيذ الأجندة الأمريكية لإعادة الإخوان للحكم، لذلك تحدث "المسلماني" مع السلفيين، وحذرهم من تولي "البرادعي" الوزارة، لأنه يعني عودة الإخوان، فاعترض السلفيون على "البرادعي"، لذا استبعد عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق اسم "البرادعي" من المرشحين للرئاسة خشية الفتنة.