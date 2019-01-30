كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - مقرر القومي للسكان يستقبل ممثل اليونيسيف في مصر

استقبل الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء ، بمقر المجلس ، السيد برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر ، والوفد المرافق له ، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المجلس واليونيسيف.

أكد الدكتور عمرو حسن، على أهمية التعاون

مع اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة في حل القضية السكانية ، للوصول بالمجتمع المصرى إلى التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، ليصبح قادراً على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر تحتاج إلى المزيد من الوعي بأبعادها ومخاطرها على الفرد والمجتمع ، فرغم أن هذه المشكلة متعددة الجوانب إلا أنها في الأساس مشكلة تحتاج إلى وعي، مؤكدا على أهمية التثقيف السكاني فهو يعد من أساسيات الوعي بالقضية السكانية.