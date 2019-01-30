كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - ًلقطة اليوم - " نوتة " إنتاج الغاز تظهر فى إجتماع مجلس الوزراء



التقطت كاميرا البشاير اليوم لقطة متميزة فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى حيث رصدت الكاميرا صور نقاش بين مدبولى ووزير البترول طارق الملا اشتمل على ايضاحات مكتوبة فى " نوتة صغيرة " . ويبدو انها نوتة حسابات كشوفات الغاز الجديدة فى المياة الاقليمية المصرية ربنا يجعله خير







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