كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة من مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة من كواليس مسلسلها الجديد "الملكة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

"الملكة" من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمى، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمي.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في دراما رمضان 2018، بمسلسل "هربانة منها"، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم صلاح عبدالله، مصطفى خاطر، عايدة رياض، هناء الشوربجي، فادية عبدالغني.