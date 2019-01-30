كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - لص ينجح في اقتحام منزل والفرار بشكل مضحك - فيديو

فر لص عقب اقتحام منزلا في مشهد غريب بسبب صوت تنبيه الإنذار

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث الذي رصدته كاميرا المراقبة بويست ميدلاندز، وظهر اللص يقتحم المنزل من بابه الأمامى، مستخدما آلة حادة لكسر القفل، وكان قد تسلل من الحديقة الخلفية للمنزل، وبعد فتحه الباب وتسلله للداخل انطلق جهاز الإنذار مما أثار رعبه وأجبره على المغادرة.

نشرت اللقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتحذير أصحاب المنازل من ضرورة رفع درجة تأمين المنزل والاحتياطات المتخذة لحفظه لأن اللص كان قد تمكن بالفعل من كسر القفل والاقتحام بينما أصحاب المنزل بالأعلى ولم تردعه الأبواب الموصدة ولولا الصوت المرتفع لكان أكمل سرقته بسهولة.