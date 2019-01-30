كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - صلاح عبد الله : الدوري لو راح للاهلي مش هشجع الزمالك تاني

نشر الفنان صلاح عبدالله تعليقا ساخر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر انه فى حالة حصول الاهلى على بطولة الدورى سيعتزل ممارسة كرة القدم لانه معروف بتشجيعه لنادى الزمالك.

وعلق عبدالله على صورة تجمعه بعدد من زملائه قديما اثناء ممارسة رياضة كرة القدم قائلا : "للي فاكرين إني مش لعيب، أهه .. "إلى كل أصحابي الأهلاوية، أقسم بالله لو الأهلي خد الدوري السنة دي هبطل ألعب كورة".

يذكر ان الفنان صلاح عبدالله يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد امام كما ينتظر عرض مسلسله الجديد "قيد عائلي" ابتداء من 2 فبراير القادم، ويشاركه البطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، ميرهان حسين، منة فضالي، ومن إخراج تامر حمزة.