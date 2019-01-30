كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - صورة رومانسية جديدة تجمع وائل جسار وزوجته .. أتفرج



نشر الفنان اللبناني ​وائل جسار​ صورة جديدة له برفقة زوجتة ميراي مقدسي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وانتهى النجم اللبنانى وائل جسار من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "ليلة هنا" ومن المنتظر طرحها خلال أيام قليلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب". الأغنية من كلمات عبير إسماعيل وألحان نور السعد، ومن المحتمل أن يصورها جسار على طريقة الفيديو كليب.



كانت هذه تفاصيل خبر صورة رومانسية جديدة تجمع وائل جسار وزوجته .. أتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.