كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - نادي أسوان يهنئ لاعب في منتخب قطر بالتأهل لنهائي امم اسيا

أحمد عبدون

هنأت الصفحة الرسمية لنادي أسوان الرياضي، لاعب المنتخب القطري أحمد عبدون بفوز منتخب قطر على نظيره الإماراتي في الدور قبل النهائي لبطولة أمم آسيا 2019.

وذكرت الصفحة في منشورها: لمن لا بعرفه. هذا لاعب اسمه أحمد عبدون لاعب منتخب قطر وابن النوبة ومصر نبارك له بعد تأهل منتخب قطر للنهائي.

وأحمد وُلد في قرية “السيالة” بأسوان، سافر مع والده الكابتن فتحي عبدون إلى قطر عام 1995، وكان والده لاعب سابق في أسوان، وعمل كمدرب في نادي السد القطري، ولعب عبدون براعم نادي السد وبعدها انتقل لنادي العربي القطري في مرحلة الأشبال ١٣ سنة، ثم انتقل لأول مباراة مع الفريق الأول وعمره 17 عامًا ويلعب لمنتخب قطر الأوليمبي.

يذكر وجود 12 جنسية داخل المنتخب القطري، فتتنوع الجنسيات في الفريق بين السوداني والعراقي والسوري والمصري أيضًا، وهو ما دفع المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه إلى نشر “تويتة” عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” متهكمًا بها على المنتخب القطري والنشيد الوطني الخاص به حيث قال: ” المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الإمارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي”