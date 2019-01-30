كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - ترامب يتصل بزعيم المعارضة فى فنزويلا "غوايدو" و يهنئه بالرئاسة



أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء اتصالا هاتفيا بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو و"هنأه"، بعدما أعلن نفسه رئيسا بالوكالة بدعم من الولايات المتحدة. وقال البيت الابيض إن ترامب وغوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

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