كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - جشع الأندية - إشتراكات بالملايين ومساهمة مجتمعية صفر .. حاسبهم يا ريس

محمد بكرى

أثبتت الأيام صدق البشاير ، حين أشرنا للأرباح الهائلة التى تحققها الأندية الرياضية من الاشتراكات ، دون ان تقدم مساهمات مجتمعية حقيقية ، ولفتنا من قبل أن استقطاع جزء من تلك الاشتراكات الهائلة لصالح صناديق الدولة الخاصة برعاية الأسر الأكثر فقرا أو الأولى بالرعاية ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، سينعش موارد تلك الصناديق .

لا نقصد هنا نادى بعينه ، بل رصدنا نموذجا واحدا ، وهو نموذج يتكرر فى كافة الأندية الرياضية فى مصر ، ورغم اننا طبقنا الاحتراف بمفهومه العالمى ، وبلغت أسعار انتقال اللاعبين مبالغ خرافية ، وارتفعت عقود الرعاية للاندية لخانة ال8 أصفار ، الا ان مسئولى الأندية لم ينقلوا من اوروبا سوى ما ارادوه لصالحهم .

لم يرصدوا كيف يحول كل نادى إنجليزى الحى الموجود فيه إلى روضة غناء ، من دهانات وتجميل للأرصفة وتجميل للبنايات ، وخدمات مجتمعية للمواطنين .

لذا نتقدم للرئيس السيسي ولوزير الشباب والرياضة بالمقترحات التالية :

- ان يتولى كل نادى رياضى وعلى نفقته الخاصة مسئولية طلاء البنايات المجاورة سواء بنايات للأهالى أو بنايات حكومية .

- أن يتولى كل نادى رياضى وعلى نفقته الخاصة مهمة تجميل الشوارع فى الحى الذى يقع فيه ، على أن يمتد هذا إلى حى مجاور اذا كان الحى يحتوى أكثر من نادى رياضى واحد .

- ان يتولى كل نادى رياضى وعلى نفقته الخاصة مهمة توفير وتقديم الخدمات المجتعية لذوى القدرات الخاصة وبمستوى لائق .

- أن يتولى كل نادى رياضى فى منطقته مهمة توفير فرص عمل " ولو بطريقة موسمية لشباب الحى .

- ان يتولى كل نادى من الأندية وعلى نفقته الخاصة تقديم مساهمات مجتمعية حقيقية وملموسة فى المناسبات والأعياد وفى حالات الكوارث لا قدر الله ، للحى الموجود فيه .

تلك الاسهامات لن تفلس الأندية ولن تؤثر بشكل كبير على ميزانياتها وارباحها ، بل ستساهم بشكل واضح فى تقديم رسالة حقيقية للمجتمع والحى الموجود فيه الأندية ،وستخفف كثيرا من حالات الاحتقان المجتمعى من أرقام مبالغ فيها للغاية لشراء وبيع لاعبين وكذلك عقود الرعاية ...

اليكم على سبيل المثال وليس الحصر قيمة اشتراك النادى الأهلى ، ومثله سيكون نادى الزمالك واندية الصيد والجزيرة ودجلة والشمس وسموحة وغيرها الكثير والكثير .

نصف مليون جنيه قيمة عضوية النادى الأهلى بعد الزيادة

------------------------------------------------------

قررت إدارة النادي الأهلي ، يوم الأحد الماضي، رفع قيمة العضوية العاملة الرئيسية بالنادي من 350 إلى 500 ألف جنيه، ما يطرح تساؤلًا عن حق المواطنين في ممارسة الرياضة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.

النادي الأهلي، رغم كونه الأكثر شعبية، فهو لا يمكن أن يمثل كل فئات الشعب في عضويته، فهو في النهاية يستهدف زيادة أعضائه بحوالي 12 ألف عضو من قمة المجتمع في فئات الدخل، وينافسه في استهداف الشريحة العليا أندية سموحة بقيمة اشتراك 400 ألف جنيه، ونادي الصيد بتكلفة عضوية 300 ألف جنيها، ونادي هليوبوليس الرياضي، بتكلفة العضوية 375 ألف جنيه، ووادي دجلة بقيمة عضوية 130 ألف جنيه، ونادي الزمالك، الذي تبلغ قيمة عضويته 125 ألف جنيه، فيما تصل عضوية اشتراك نادي الشمس إلى 100 ألف جنيه، أما سعر العضوية بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة، فقد حددته الوزارة بمبلغ 30 ألف جنيه، بشرط إجراء مقابلات شخصية مع كافة المتقدمين للحصول على عضوية المركز.

ومن الملفت للانتباه أن بعض الأندية تستهدف تقليص الأعضاء، مثل نادي الجزيرة فهو يستهدف تقليص العضوية منذ عام 2012 للحفاظ علي الطبقة الاجتماعية لأعضاء النادي، فارتفعت قيمة الاشتراك للعضوية أول مرة إلى 850 ألف جنيه، بعد نجاح المتقدم بطلب العضوية في المقابلة الشخصية.

ولكن تبقى هذه الارقام هي الاستثناء، حيث تنحدر أسعار عضوية بعض الأندية إلى 250 جنيها، مثل النادي الإسماعيلي، لأنه نادي رياضي فقط، أما باقي الأندية الرياضية الاجتماعية في عواصم المحافظات فتبلغ اشتراكاتها بضع آلاف في المعتاد، بينما تبلغ قيمة اشتراكات مراكز الشباب بضع مئات من الجنيهات، وأحيانًا بضع جنيهات، ولكن التكلفة المنخفضة تتناسب مع انخفاض أو انعدام التجهيزات بهذه المراكز والأندية، ما يستحيل معها توفير حق المواطنين في ممارسة الرياضة.

ووفقًا لموقع usnews المهتم بالتصنيفات، فمصر ليست ضمن أسوأ الدول في إنتاج المواهب الرياضية في العالم ولا ضمن أفضلها، فهي خارج التصنيف من الأساس، بينما نجد 4 دول افريقية في قائمة أكثر 10 دول إنتاجًا للمواهب الرياضية في العالم، هي جنوب افريقيا وغانا وكينيا ونيجيريا، ما يعني أن غنى الدول بالموارد ليس بالأمر المؤثر في إنتاجها للمواهب، ولكن درجة اهتمام هذه الدول بالرياضة، ما جعلنا نرى أبنائها حاضرين على منصات التتويج العالمية بشكل دائم.

من حق الأندية أن تنتقي من تراه من الأعضاء، بفلترة مالية أو اجتماعية، ولكن دور الدولة هو توفير حق ممارسة الرياضة للجميع.