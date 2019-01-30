كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - إيهاب جلال يكشف أسباب تعثر مفاوضات المصري مع الزمالك لضم «شيكابالا»

إيهاب جلال

كشف إيهاب جلال المدير الفني للمصري، أسباب تعثر انضمام شيكابالا، لاعب الزمالك المعار لفريق أوبولون اليوناني للفريق البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة بتروجت: «هناك صعوبة في انتقال شيكابالا للمصري بسبب المبالغة المادية من قبِل نادي الزمالك».

وأضاف: «نادي الزمالك طلب 9 مليون جنيه مقابل انتقال شيكابالا للمصري لمدة موسم ونصف، وأعتقد أن الأمور تعقدت».

وتابع «جلال»: «هناك تعسف كبير في انتقال شيكابالا للمصري من قبِل إدارة الزمالك، وأبلغت إدارة الفريق بصعوبة التعاقد مع الفهد الأسمر بهذا المبلغ».

وقرر النادي المصري البورسعيدي تجميد المفاوضات مع الزمالك، لضم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء ذلك بسبب المغالاة فى الطلبات المالية للنادي الأبيض، بعد الجلسة، التي عقدت أمس الثلاثاء، بين الطرفين وطلب الزمالك مقابل مالي كبير علاوة على دفع المصري مليوني للاعب، وتحمل قيمة فسخ عقده مع أبولون اليوناني، البالغ قيمتها 20 ألف دولار.