كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - رغد صدام حسين تنشر تسجيل نادر بصوت والدها

نشرت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تسجيلا نادرا بصوت والدها يظهر لأول مرة.

ونشرت رغد صدام حسين، دعاء بصوت الرئيس العراقى الراحل وهو تسجيل نادر يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.

كما كشفت رغد، عن قصيدة كتبها صدام حسين، بخط يده من داخل السجن في حب بناته بتاريخ 3 أبريل عام 2006.

وجاءت القصيدة، "تزاحمت وردات في بيتنا.. وبناتي بها أجل الورد.. أم أحمد وأم عدي.. وصغيرتهم حلاوة السعد.. لهن أصول عريقة.. عربيات الأب والجد.. العفة أساس فخرنا.. وشيختهم في ذلك رغد".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكشف فيها رغد صدام حسين عن رسالة بخط يد والدها، حيث سبق ونشرت عبر حسابها، رسالة من صدام حسين إلى عائلته، وجاءت الرسالة التي كتبها صدام بتاريخ 7 ديسمبر 2005: "وحسب العمر.. أم عدى، أم عمر، أم على، أم أحمد، والحلاوة الصغيرة حلا، إننى بصحة تامة وبنعمة وفضيلة من الله فلا تقلقوا واذكروا الله يذكركم ويسدد أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله".