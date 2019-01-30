كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - رئيس "اورنچ" العالمية يزور مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق لماكرون

تأكيدا على العلاقات القوية بين كلا من مصر وفرنسا والممتدة على مدار أكثر من 200 عام على مختلف الجوانب الأقتصادية والتجارية والثقافية، وصل إلى القاهرة السيد ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اورنچ العالمية ورئيس رابطة GSMA العالمية، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الزيارة التي استمرت لمدة 3 ايام بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وفرنسا.

وتأتي زيارة ستيفان ريتشارد إلى مصر للتأكيد على اهتمام اورنچ العالمية بالسوق المصري.

وقام السيد ستيفان ريتشارد بعقد العديد من اللقاءات الهامة حيث قامت الشركة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز تواجد شركة اورنچ بصعيد مصر وذلك من خلال البدء فى إفتتاح مركز اتصالات لخدمات الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط. كما تضمن البروتوكول نشر ورش فاب لاب - مصر التى تدعمها شركة اورنچ في الصعيد حيث ان فاب لاب يدعم تحويل الابتكارات لمنتجات حقيقية ونماذج أولية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة اورنچ مصر يتضمن التعاون لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الدفع والتحصيل بالوزارة والجهات التابعة لها. ويشمل ايضا التعاون تقديم عروض وخدمات متميزة للشركات المتوسطة والصغيرة المتعاملة مع الوزارة بما يمكنهم من استخدام وسائل الاتصالات المتطورة فى تنفيذ اعمالهم. كما يتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين لتمكين المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والهيئات التابعة لها لتمكنهم من انشاء منافذ بيع معتمدة لخدمات شركة اورنچ مصر بكافة انحاء الجمهورية.

وتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة اورنچ مصر يتضمن التعاون بين اورنچ مصر ووزارة الكهرباء سواء بشكل مباشر او من خلال اي من مورديها للوصول لأفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة وتمكين شركة اورنچ من استخدام الطاقة المنتجة من مصادر متجددة لتغذية مواقعها في كافة انحاء الجمهورية.

وتعقيبا على تلك الزيارة، أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، أن تلك الزيارة تعكس مدى اهتمام إدارة الشركة الأم بالسوق المصري الذي يعتبر اهم واكبر مركز لها في افريقيا والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن شركة اورنچ تتمتع بتواجد قوى عالمياً وتقدم خدماتها بـ 168 دولة حول العالم كما انها المشغل الوحيد الذي يمتلك بنك "اورنچ بنك" ولديها خبرة كبيرة فى مجالات الشمول المالى والتحول الرقمى، وحالياً تعمل الشركة فى مجالات الصحة الإلكترونية وليها خطط راسخة للتوسع فى هذه المجالات.