كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - بالفيديو.. المصري يعبر بتروجيت بهدف "جريندو" في الدوري

المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري على نظيره بتروجيت، بهدف نظيف، في بطولة الدوري المصري الممتاز. وتواجه الفريقان على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 20 بالمسابقة المحلية الأكبر. أحرز محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري، في الدقيقة 74 من عمر المباراة. بهذا الفوز، يحتل المصري المركز 7 برصيد 25 نقطة، بينما يتجمد رصيد بتروجيت عند 15 نقطة متذيلًا جدول ترتيب الدوري المصري. شاهد هدف المصري

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