كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - انباء عن أزمة مالية تعصف بحزب الله بعد سحب الدعم المالى الايرانى

هل تضرب أزمة مالية خانقة حزب الله؟ سؤال متداول في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية، بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وما كان يقال همسا عن أزمة تعصف بالحزب، خرج إلى العلن مع تصاعد أصوات عشرات العاملين في مؤسسات حزب الله، الذين يشتكون من اقتطاع نسبي من رواتبهم خلال الشهر الجاري.

وأمام الأصدقاء، بدأ أشخاص يعملون في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية وحتى إعلامية تابعة لحزب الله، يشتكون من أنهم لم يتلقوا في الأشهر الأخيرة سوى 60 بالمئة من رواتبهم.

وأثارت هذه الاقتطاعات قلق مئات الأشخاص الذين لا يملكون دخلا آخر سوى رواتبهم من مؤسسات الحزب، المصنف في دول عدة جماعة إرهابية، الأمر الذي دفعهم إلى بدء عملية تقشف.

وحسبما تشير مصادر إعلامية لبنانية، يحرص هؤلاء خلال الحديث عن أزمتهم أن لا يمسوا بالصورة التي رسمتها الميليشيات لنفسها أمام مناصريها، بأنها "الحزب الذي لا يقهر".

لكن المصادر تؤكد أن الحزب "قُهر" بالفعل، و"ربما تضعضعت قوته المالية بعد العقوبات الأميركية التي تسعى لتجفيف أمواله ومصادرها"، بالإضافة إلى الأزمة التي تعصف براعيه النظام الإيراني.

مؤسسات مالية خاصة تسد عجز الحزب

وتقول المصادر إن المتفرغين للعمل في مؤسسات الحزب والمنتمين للجماعة الممولة إيرانيا، يعانون ضائقة مالية تعود لصعوبة الحصول على قروض مالية من المصارف اللبنانية، بسبب العقوبات الأميركية.

لكنهم يلجؤون إلى الاستعانة بقروض صغيرة من مؤسسة تدعى "القرض الحسن"، وهي مقربة من حزب الله وتستهدف الشيعة بشكل أساسي.