كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - تأجيل "بتروجيت ودجلة" 24 ساعة .. ونقل "الاتحاد والمصري" إلى السويس

عامر حسين

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة بتروجت مع وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز الثالثة عصر الثلاثاء الموافق 5 فبراير بستاد السويس الجديد بدلا من الاثنين 4 فبراير. وقررت اللجنة إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع المصري في الجولة نفسها في الخامسة مساء الاثنين 4 فبراير بستاد الجيش بالسويس بدون جمهور بدلا من ستاد الاسماعيلية.

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