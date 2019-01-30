كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - ميريام فارس تخطف الانظار في إطلالة جديدة.. صور

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لتشارك جمهورها ومتابعيها فى إطلالتها الجديدة، وأطلت النجمة اللبنانية، بفستان كحلى نصف كم قصير

وكانت ميريام فارس أثارت قلق جمهورها خلال الفترة الماضية بسبب غيابها عن الساحة الفنية وإصابتها بوعكة صحية شديدة ترتب على إثرها العديد من المشاريع الفنية خلال الموسم الصيفي الماضي.

يشار إلى أن آخر أعمال ميريام فارس كليب اغنية باللهجة الخليجية "قومي" التي وصلت لـ 6 ملايين ونصف مشاهدة.



