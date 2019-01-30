كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - مران الزمالك .. انتظام مدبولي وحفني.. وجلسة تحفيزية قبل مواجهة جورماهيا في الكونفدرالية

الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة استعدادًا لمواجهة جورماهيا ببطولة الكونفدرالية.

الزمالك يلاقي جورماهيا الكيني، الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسه فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووجه جروس التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز أمس على مصر المقاصة، وطالبهم بضرورة مواصلة الفوز في الفترة المقبلة.

وحث جروس اللاعبين على غلق صفحة الدوري في الوقت الحالي والتركيز في أول مشوار الزمالك بدور المجموعات بالكونفدرالية.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بلقاء الأمس أمام المقاصة، تدريبات استشفائية وذلك على هامش المران المقام حالياً.

الزمالك فاز على المقاصة برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري.

وخاض لاعبو الفريق الأول البدلاء والمستبعدون من لقاء المقاصة تدريبات قوية، تحت قيادة كريستيان جروس.

وانتظم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك في المران وذلك عقب الانتهاء من البرنامج الطبي والتأهيلي الذي وضع له من أجل تجهيزه بشكل قوي للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد مدبولي في التدريبات بعدما غاب الفترة الماضية لأداء الامتحانات، حيث تم تخصيص برنامج تأهيلي وبدني لتجهيزه.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بجوار نصر حسين داي "الجزائر" وبيترو أتلتيكو "أنجولا" وجور ماهيا "كينيا".