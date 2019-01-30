كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 07:01 مساءً - غدا.. افتتاح مقر للشهر العقاري بنقابة الصحفيين



يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، صباح غد الخميس مقر الشهر العقاري النموذجي الجديد بمبنى نقابة الصحفيين. وصرح عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بأنَّ افتتاح مقر الشهر العقاري بالنقابة يعتبر إنجازًا مهمًا لتوفير خدمة متميزة للزملاء الصحفيين داخل مبنى النقابة، ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التى حققها المجلس الحالي خلال دورته الحالية. وأضاف نقيب الصحفيين، أن المقر الجديد للشهر العقاري جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة متميزة من قبل وزارة العدل للصحفيين، موضحًا أنَّه سيتم تطبيق خدمة الشباك الواحد بالمقر الجديد.

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