انت الان تتابع تفاصيل خبر "يونيسف" تكشف حصيلة ضحايا اليمن منذ تدخل تحالف السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 06:52 مساءً - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا حرب اليمن منذ تدخل تحالف السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي في مارس 2015.

وكشفت المنظمة عن مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، بحسب ما نشرت في تغريدات عبر حساب مكتبها في اليمن "تويتر".

وأوضحت أن "قرابة 358 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد"، وأنهم "بحاجة ملحة إلى العلاج"، مشددة على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف الأطفال.

وفي 19 يناير الجاري نشرت الأمم المتحدة تقريراً قالت فيه إن "الأوضاع في اليمن تشهد تدهوراً سريعاً، حيث إن البلاد تنزلق نحو كارثة إنسانية واقتصادية".

وجاء التقرير المكون من 85 صفحة، والذي أعده خبراء بالأمم المتحدة، وقدَّموه لمجلس الأمن، راسماً صورة قاتمة للأوضاع في اليمن.

وأرجع التقرير قتامة المشهد إلى استمرار الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي-الإماراتي.

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية والجيش اليمني المسنودين من التحالف، وجماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات بينها صنعاء.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.

وتطالب جهات حقوقية بوقف الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي للسعودية، حتى إن حكومات غربية أوقفت صفقات سلاح مع الرياض، بسبب تورطها في حرب اليمن.