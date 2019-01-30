بالفيديو| سما المصري: "أنا سايبة الرقصات ياكلوا عيش بمزاجي"

شاركت سما المصري متابعيها، بمقطع فيديو لها خلال استضافتها مع الإعلامية مي العيدان مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت المصري، إنها تعمل مُطربة أو مؤدية، ولست راقصة، قائلة: "مش بستعر من المهنة لكن أنا كنت برقص شرقي حلو في كليباتي بس مش راقصة"

واصطحبت المقطع مُعلقة: "عليا الطلاق لو اشتغلت رقاصة لاقعد الحريم الراقصات كلهم في بيوتهم بس أنا بمزاجي سايباهم ياكلوا عيش".

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