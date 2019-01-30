وارد سجن القناطر في أسبوع.. المسؤولة والفنانة بـ"الأبيض" والغارمات يعدن إلى أسرهن

اهتمام إعلامي واسع، سُلط على 3 أحداث داخل السجون النسائية، على مدار الأسبوع الماضي، بين الإفراج عن السجينات والحكم عليهن، وسط حالة من الجدل في الأوساط المجتمعية.

"هن" رصد تفاصيل الوقائع النسوية المتعلقة بـ"سجن النسا"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

سعاد الخولي

ظهرت سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، بالجلباب الأبيض ورابطة الحجاب حول رقبتها، خلال إصدار جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحكم بالسجن لمدة 12 سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة 20 ألفا، ومصادرة 500 ألف جنيه رشوة، والقلادة الذهبية المضبوطة، والحبس لمدة سنة بتهمة التزوير، مع إيقاف عقوبة الحبس سنة.

وجاء ذلك الحكم، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمة تقاضت 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وإصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع دون توقيع غرامات عليه، بموجب محرر زوره المتهم "أكرم الدقاق" مدير إدارة شؤون البيئة بالإسكندرية، بتحريض من "الخولي"، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.

وأوضحت التحقيقات أنّ الخولي، طالبت مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وأخذت 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لـ4 طوابق في العقار ملكه، "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

وفي سياق متصل، قالت "سعاد": "هذا حكم الأرض وأنا أنتظر حكم السماء ولا يوجد أي دليل ضدي في القضية، وقالوا إني ضبطت برشوة في رمضان وأنا اتقبض عليا في العيد الكبير، إنا لله وإنا إليه راجعون"، عقب الحكم عليها بالسجن 12 عاما في قضية "الرشوة"، كما محامي المدانة، بأنه سيتقدم بطعن على الحكم في المدة القانونية.

ميرهان حسين

أكدت مصادر أمنية أن الفنانة ميرهان حسين، سلمت نفسها، منذ يومين، لمديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بالحبس أسبوعين، بالقضية المعروفة بـ"كمين الهرم"، وترحيلها لسجن القناطر، مؤكدًا أن الفنانة تسلمت "جلابية" السجن "البيضاء" و"بطانية"، بعد أن سلمت متعلقاتها في أمانات السجن، وهي "ملابسها المدنية وهاتف محمول وبعض المشغولات الذهبية وبعض الأموال".

ومن جانبه، قال عاصم قنديل، محامي الفنانة ميرهان حسين، إنه تقدم لمحكمة جنح مستأنف الهرم بطعن على الحكم الصادر بحبسها بقضية "الكمين" لوقف تنفيذه، وإثبات خلو صحيفتها الجنائية من القضايا كحق أدبي لها.

وأكد أن ميرهان لم تتضرر من تنفيذ حكم حبسها، لكنها قررت تسليم نفسها والامتثال لأحكام القضاء، رغم إمكانية انتظارها أو تهربها لفترة، لكنها فضّلت تنفيذ الحكم وإنهاء العقوبة المقررة ضدها.

يشار إلى أن أحداث القضية ترجع إلى شهر مارس 2016، عندما اقتحمت كمين شرطة بسيارتها وهي مخمورة، وتعدت على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم.

وأصدرت محكمة مستأنف الهرم، 4 يناير الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، وسلمت الفنانة المتهمة -إثر الحكم- نفسها إلى قسم شرطة الهرم.

وبمناسبة عيد الشرطة، أفرجت وزارة الداخلية، 25 يناير الجاري، عن مجموعة من الغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظم قطاع مصلحة السجون احتفالية بمناسبة عيد الشرطة التي جرى فيها الإفراج عن مئات من النزلاء، وشهدت مناطق السجون بطرة، احتفالاً ضخما وقت الإفراج عن السجناء، الذين حرصوا على حمل صور للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ارتفع صوت زغاريد النساء ابتهاجاً بالعفو عنهم.

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