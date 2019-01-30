شاهدي البُوت بالكعب الغريب.. الأكثر انتشارًا في أسبوع المُوضة الباريسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد أسبوع الموضة الراقية في باريس حضور نخبة من المحررات و المدونات والمؤثرات واللاتي تألقن بأفضل وأجمل القطع من توقيع كبار المصممين في العالم، وبما أننا في منتصف الشتاء، فقد اختار الكثير من الحاضرات حذاء البوت الدافئ؛ لكن بكعب غريب على وجه التحديد.

فعلى سبيل المثال، تألقت مدونة الأزياء الألمانية كارو بزي أنيق بالأبيض والأسود نسقته مع زوج من أحذية البوت الفضي من أليكس ستوديو ذات التصميم الجريء، والتي تتميز بكاحل منخفض ومقدمة مربعة وكعب منمق شفاف.

أما محررة الأزياء الصينية "ليف غرينر"، فقد لفتت الأنظار بزيها المكون من سترة برادا طويلة مبطّنة بفرو الخروف الأخضر وبدلة من التويد بتنورة قصيرة وقميص كلاسيكي مخطط بالأزرق وربطة عنق خضراء، وأنهت إطلالتها بزوج من البوت العالي حتى الفخذ مصنوع من الجلد الأسود اللامع والذي يأتي مزينا بربطة البو من الساتان في الكاحل من علامة فابريزيو فيتي.

ومن جهة أخرى، اختارت إحدى الفاشينيستات تنورة براقة بأطراف غير متماثلة نسقتها مع سترة سوداء قصيرة وزوج من أحذية البوت العالي باللون الفيروزي المشرق، المصنوعة من جلد التمساح من فندي.

ومن الأنماط الأخرى التي لفتت الأنظار، بوت الجوارب الصوفية الرمادي بكعب الهرم المعدني المنمق بالكريستال والمقدمة المدببة المغطاة بالترتر من علامة ميو ميو، وأيضا بوت لوك أند لود من مجموعة ربيع 2019 لعلامة "Deuxième Studios" والتي تأتي بكعب على شكل قفل.