كيت سبيد تطلقُ تشكيلة حقائب يد أنثويّة لربيع 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما شُوهدتْ صور الحملة الإعلانية للمجموعة الجديدة، لعلامة كيت سبيد، والتي تولّتْ تصميمها المديرة الإبداعية، نيكولا غلاس، لأوّل مرّة، تأكّد أنّ هذه المجموعة، هي أفضل مجموعة للعلامة التجارية، حتى الآن.

ومنذ أنْ تولّتْ المصمّمة الايرلندية، القيادة الإبداعية لدار الإكسسوارات البريطانية، منذ أقل من عام، أثبتتْ غلاس براعتها في مجموعتها الأولى لخريف 2018، حيث أحيتْ الكثير من القطع الأيقونية المحبوبة لأوّل مرّة، من قبل مؤسسة العلامة، كيت سبيد، بنفسها (على الرغم من أنّ كيت لم تعدْ مرتبطة بالعلامة بعد بيعها في سنة 2006)، وحرصتْ خريجة علامة مايكل كورس، على إحياء إنجازات العلامة التجارية، مع إضافة لمستها الشخصية.

وفي مجموعة ربيع 2019، قدّمتْ غلاس، مجموعة من حقائب اليد، والأحذية، والإكسسوارات، والملابس، التي ظلّتْ وفية لجذور العلامة، متسّمة بالأنوثة، والمرح والهدوء.

وتضمّنتْ المجموعة، حقائب بأنماط مختلفة، كحقائب السلّة، وحقائب الكروس بودي، والتوت، وذات المقبض العلويّ، والتي أتتْ بتدرّج لونين مختلفين، كالأسود، والخوخي، والأخضر النعناعي، والأسود، والأزرق الباهت والنيلي، ومزيّنة بشعار العلامة.