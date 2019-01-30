كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - تكريم صاروخ الأجيال "ليلى علوى" بمعرض الكتاب

يكرم معرض الكتاب يوم الجمعة المقبل النجمة ليلى علوى ضمن الإحتفال بيوبيله الذهبى من خلال نشاط السينما.

تكريم ليلى يأتى بعد ندوة تقام لها على هامش المعرض وتديرها الكاتبة الصحفية أمال عثمان، حيث تتحدث خلالها النجمة الكبيرة عن أهم محطات مشوارها الفنى أبرز الأدوار التى ساهمت فى شعبيتها وتكشف العديد من الأسرار حول الأجيال المختلفة التى قدمت معهم العديد من الأفلام والمسلسلات الخالدة.

وقد كرمت صحيفة الانباء الكويتية ليلى علوى قبل أيام فى العاصمة الكويت وسط حضور إعلامى كبير فى حضور عدد من نجوم الفن.